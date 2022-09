c++ funktioner, skicka värde?

#include <iostream> using namespace std; float funktion1 (float inp) { int max = INT_MIN; int nst = INT_MIN; int min = INT_MAX; int sum = 0; int antal = 0; float inp = 0; while (true) { if (inp == 0) { break; } if (inp > max) { nst=max; max = inp; } if (inp > nst && inp < max) { nst = inp; } if (inp < min) { min = inp; } sum += inp; antal++; } return inp; } int main () { int max = INT_MIN; int nst = INT_MIN; int min = INT_MAX; int sum = 0; int antal = 0; float inp = 0; cout << "Skriv in ett antal tal, avsluta med 0:" << endl; cin >> inp; inp = funktion1(inp); cout << "Summa är: " << sum << endl; cout << "Medelvärde är: " << (double)sum/(double)antal << endl; cout << "Störst tal är: " << max << endl; cout << "Näst störst tal är: " << nst << endl; cout << "Minst tal är: " << min << endl; return 0; }