Att leva utan Klarna

Jag har varit "kund" (eller vad man nu ska kalla det) hos Klarna väldigt, väldigt länge. För mig har det till 90% handlat om den adderade säkerheten man får med "få först, betala sen". Alltså, jag lämnar inte ifrån mig några pengar innan jag fått grejerna jag beställt. De sista 10% handlar väl om att deras utcheckning är smidig.

Jag gör säkert 90% av ALLA inköp online. Mat, kläder, prylar och saker till mitt barn, you name it - går det att köpa online så gör jag det. I de allra flesta fall kör jag "få först, betala sen".

Jag har verkligen gillat Klarna och säkert kört igenom någon miljon om året i deras system de senaste tre åren.

Det är dock ett antal saker som gör att jag funderar på att klippa bort Klarna helt:

1. Jag börjar tröttna rejält på deras attityd mot kunder. Så fort det är något problem (utanför att man inte fått sin vara) så blir man extremt styvmoderligt behandlad. Deras kundtjänsts "first line" är rätt okunnig och ibland rent otrevlig när man ställer helt rimliga frågor. Skulle jag ställt motsvarande fråga till en bank eller kreditkortsutgivare så jag fått svar på en helt annan nivå. Nästan alltid blir svaret till slut "jag kan inte hjälpa dig, måste skicka ärendet till en behörig handläggare - du får svar om några dagar".

2. Jag har funderat ganska mycket på all data dom samlar på sig om mina köp. Det känns inte bra i magen.

3. I viss mån TROR jag att det påverkar min övriga kreditvärdighet. Men har fått lite blandade svar på vad som verkligen gäller och egentligen spelar väl inte det så himla stor roll.

I vilket fall som helst. Hur gör ni som handlar MYCKET online och inte använder Klarna. Hur har ni löst "få först betala sen" på smidigaste sätt? Hur undviker man i möjligaste mån att inköp samlas i en databas (kanske helt omöjligt vid e-handel dock)?