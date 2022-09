Jobbet stänger av RDP, hjälp med val av KVM eller annan lösning.

Hej!

Hoppas det här är rätt forumdel, mods får gärna flytta annars.

Hemma så sitter jag vid min stationära dator och RDP:ar in i min jobblaptop som står i närheten för att jobba, på det här sättet kan jag sitta vid min vanliga dator med mina vanliga skärmar, mus och tangentbord. Nu har jobbet meddelat att de snart kommer låsa RDP-möjligheten på våra maskiner så behöver komma på nått sätt att komma runt problemet utan att behöva sitta vid bärbara eller koppla runt alla kablar varenda gång jag byter dator.

Min stationära dator är kopplad till en 1440p 144hz gamingskärm via displayport och en 1080p 60hz skärm på sidan via hdmi, via RDP kan båda dessa delas till jobblaptopen så när man kommer in ser det ut som att den också har 2 skärmar, det här verkar inte gå när jag tittar på liknande mjukvaror som AnyDesk och TeamViewer (ska faktiskt försöka prova också men misstänker de kommer vilja låsa såna möjligheter också).

Så alternativet jag kommer på är en KVM-switch som hanterar att åtminstone en av skärmarna är 1440p 144hz, det här visade sig vara riktigt dyrt och verkar som det blir problem ibland så därför rådfrågar jag här vad andra tycker?

Dessutom är jag lite osäker på hur jag skulle koppla 2 skärmkablar från en KVM till min laptop som bara har en hdmi-port? Jag kommer få en sån här docka av jobbet som jag kanske kan koppla skärmarna till och i sin tur den till laptopen via USB-C, men blir det för många kockar i köket då för att det lär ska funka?

Hoppas det gick att följa, tacksam för råd.