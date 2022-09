Ungefärligt värde på min dator?

Hej!

Sugen på en ny dator så tänkte sälja min gamla. Vad är ett rimligt pris?

Specifikationer:

MSI B450 TOMAHAWK MAX

AMD Ryzen 5 3600 3.6 GHz 36MB

EVGA GeForce RTX 2060 Super 8GB SC ULTRA Gaming

NZXT H510 Vit/Svart

Corsair 16GB (2x8GB) DDR4 3200Mhz CL16 Vengeance

Intel 660p 512GB

Corsair RM750X 750W v2

be quiet! Dark Rock 4

3st be quiet! Pure Wings 2 140 mm

1 st be quiet! Pure Wings 2 120 mm

Mvh