Vad har ni nördat ner er i på sistone?

Den senaste tiden har det främst blivit datorkomponenter inför datorbygge. Ska förhoppningsvis bygga ny dator snart, har inte gjort det på över 6 år, så jag har nördat ner mig lite extra för att få bättre koll på vad jag vill/behöver ha o.s.v. Har ju givetvis ett allmänt intresse för detta annars också, men det blir lite extra nu när man vill bygga nytt.

Har även under senaste året eller så nördat ner mig lite i pizzabakning. Har haft lite uppehåll under sommaren, men ska nog fortsätta nu under hösten/vintern.