Hej! Jag har en bluetooth sändar-dongle via USB i det bättre laget, men den räcker inte runt hela lägenheten. Jag behöver därför mer räckvidd. Problemet är att de flesta bra sändare använder optisk kabel, och den porten är redan upptagen.

Vad finns det för bra lösningar för att förlänga min stationära dators bluetooth-räckvidd? Bra codecs definitivt ett stort plus, I have em all!