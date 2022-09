Plötsligt är minnet slut, vad händer med datorn?

Hej,

Jag Windows 10 x64(up to date) på datorn i specen nedan. Igår var Chrome och spotify igång samtidigt som jag råkade aktivera väder/nyhets flyout till vänster om notification area(den till höger) i taskbaren. Plötsligt blev Windows riktigt segt, den reagerade dåligt och sen började fönster bli halvt ifyllda. Jag signade ut och in igen, nu fick jag bara igång den vänstra(main) skärmen och bestämde mig för att titta närmare på detta senare.

Idag när jag startar upp datorn så aktiveras inte någon av skärmarna, jag kan dock höra när jag slår av och på dem att Windows registrerar dem. Gör en ny omstart som tar lite längre tid än vanligt men nu hoppar allt igång. Tittar in i Event Viewn och hittar ex :

Från gårkväll

- WARNING - Windows successfully diagnosed a low virtual memory condition. The following programs consumed the most virtual memory: SearchApp.exe (8968) consumed 39163990016 bytes, chrome.exe (12764) consumed 417075200 bytes, and MsMpEng.exe (3588) consumed 370204672 bytes.

Från idag

- ERROR - Windows failed fast startup with error status 0xC00000D4.

- ERROR - The previous system shutdown at 08:21:44 on ‎2022-‎09-‎19 was unexpected.

- CRITICAL - The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly.

Hittade förslag på att köra : sfc /scannow, här fick jag ut följande :

C:\Windows\system32>sfc /scannow

Beginning system scan. This process will take some time.

Beginning verification phase of system scan.

Verification 100% complete.

Windows Resource Protection found corrupt files and successfully repaired them.

For online repairs, details are included in the CBS log file located at

windir\Logs\CBS\CBS.log. For example C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log. For offline

repairs, details are included in the log file provided by the /OFFLOGFILE flag.

Troligen har någon aktivitet taget flippat ut och taget mer minne, frågan är om det kan tyda på allvarligare problem som måste hanteras, och isfall hur?