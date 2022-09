Turnering i Valorant oktober 2022 - Öppen för alla som vill vara med

10:e - 14:e oktober kommer vi att anordna en turnering i Valorant. Turneringen kommer att ske på distans och matcherna kommer att spelas på kvällstid. Det kostar inget att vara med och det finns inga krav på att man måste ha någon särskild rank. Enda kravet är att man är 18 år eller mer. Anmälan till turneringen kan man göra enskilt eller så kan man anmäla ett helt lag.

Första pris: 5000:- presentkort på Inet (d.v.s. 1000:- per spelare)

Andra pris: 3000:- presentkort på Inet (d.v.s. 600:- per spelare)

Tredje pris: 1500:- presentkort på Inet (d.v.s. 300:- per spelare)

Vi har plats för 16 lag, så vänta inte med att anmäla dig.

Mer information och anmälningsformulär hittar ni på https://consid.se/event/consid-esports-open-valorant-5v5/