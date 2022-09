Behöver minska min höga temperatur.

76 grader på processorn under belastning är OK och inget du bör oroa dig över.

Jag tror inte MW kraschar pga temperaturen, processorn skall kunna arbeta på tills 100 grader innan den börjar sakta ner sig och datorn bör stänga av sig när processorn når 105 grader (105 grader har det varit tidigare med intels tidigare processorer, känner inte att det har ändrats) för att hindra att processorn skadas av värmen. Testa ett annat spel, MW är ökänd för att ha en del problem.

Du kan få en tystare datorn genom att sänka varvtalet på fläktarna, processorn kommer bli varmare men det finns utrymme för högre temperaturer utan att prestandan påverkas. https://github.com/Rem0o/FanControl.Releases

När du undervoltar så sänker du VCORE i BIOS för att mata mindre ström till processorn. En kortfattat guide är att du går in i BIOS, går till VCORE, ändrar från auto till offset, skriver in i ett negativt värde (du kan börja med -0.050V) och sedan stresstestar för att se till att systemet är stabilt. OCCT är ett program som jag använder när jag undervoltar, den avbryter testet om datorn blir instabil och det hända eller att datorn blåskärmar så är det bara att minska hur mycket du sänker spänningen. Är datorn stabil så är det bara att fortsätta sänka VCORE. Belasta processorn med flera olika program och spel, processorn kan vara stabil under en viss typ av belastning men inte i en annan och man vill inte att processorn kraschar precis innan man vinner en match i något spel, been there done that.

Kolla så inte Enhanced Multi Core (EMC) är aktiverat i BIOS, det är en inställningar som överklockar processorn automatiskt men är ökänd för att mata överdrivet mycket ström till processorn och därmed genererar processorn onödigt mycket värme.