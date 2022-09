Felsökning av uppkoppling

Hej!

Jag skulle behöva lite hjälp med att felsöka "mitt" nätverk. Jag bor i ett litet hyreshus med ca 10 lägenheter och vi delar alla en och samma uppkoppling from Bredband 2. Tror vi har 1Gbps in och sedan är den uppdelad i någon router i källaren där varje lägenhet har en port som går på 100Mbit. Det fungerar vanligtvis bra, men sedan snart en vecka tillbaka så har jag upplevt en massa problem. I min lägenhet så har jag en liten router som kom med lägenheten som också är en accesspunkt. De problem jag upplever är på flera enheter(datorer, telefon etc).

Problemen är lite luddiga, men jag ska försöka sammanfatta så gott jag kan. Kör jag http jag till en random sida så tar det lång tid och jag får i de allra flesta timeout. Ibland dyker sidorna upp men vissa bilder kan inte visas etc.

Jag spelar en del WoW och där i får jag också problem. Vid omstart av burken så kan jag inte alltid få anslutning till Battle.net utan måste göra ett par försök, sedan loggas jag in. Väl i spelet så upplever jag också problem när jag t.ex. ska byta zon, då kan jag få "instance timed out". Det är inga problem med Blizzards servrar, det är ingen annan som upplever dessa problem.

Vad som är lustigt är att när jag väl fått en fungerande anslutning så funkar det bra. Jag kan t.ex. spela i samma zon utan problem, inget lagg, inga till synes tappade paket och allmänt bra respons.

Kör jag ping så får jag alltid svar, ICMP verkar alltså fungera bra oavsett...

Vad jag noterade var att när jag väl lyckats koppla upp mig på min VPN till jobbet så funkade allt klockrent. Kunde surfa från den och jobba som vanligt. Så jag provade att skaffa ett VPN-konto från en nätleverantör och installerade detta på min privata burk och när jag väl fått anslutning över VPN så är ovanstående problem helt borta.

Detta BORDE väl betyda att det är något slags routingproblem hos Bredband2? Eller att routern i källaren tappar paket? Eller att en av Bredband2's routrar tappar paket?

Kör jag netstat -s UTAN VPN får jag MASSOR av failed connection attempts. Över VPN: i stort sett inga. Finns det något mer jag kan göra före att utesluta min utrustning?