Köpråd 55-58" - 10k

Antingen LG OLED 55 B1 om du bor i eller nära Sundsvall eller Motala, mycket TV för pengarna. Finns även hos TVExperten

Snäppet över har du LG OLED 55 C1 som jag själv kör som skärm till min dator, mycket nöjd med den, once you go OLED..

Sedan så har du Philips 55OLED706 som kan finnas i närheten av dig beroende på vart du bor.