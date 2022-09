Greenely [timpris el]

Pga de otroligt höga bundna priserna gav vi oss in på timprisavtal. Vi har 2 bilar som går på el så potentialen att tjäna lite på det finns. När avtalet tecknades via elskling baserades det på ett spotpris på 180 öre och det enda som tillkom var el-cert 1,50 och inköpspåslag på 7,66 ex moms. När fakturan kom fanns det ingen specifikation men efter en vecka lyckades jag få en sådan. Då var timpriset 187 öre vilket är helt ok pga område 4 men påslaget ligger på 25,44 öre ex moms. Den största delen av påslaget är något som kallas "Avgift Balansansvar". Denna avgift står ju för 15% av fakturan vilket kan bli mycket pengar i vinter. Googlar man balansansvar finns det inte mycket info vad detta kostar konsumenten och det finns ingen historik som spotpriser vad detta ska kosta. Är det någon som vet något om "Balansansvar" eller någon mer som sitter med Greenely som el-leverantör?

Om man kollar på Greenelys FB sida så är det många som klagar på Greenely så allt vekar inte stå rätt till tyvärr..