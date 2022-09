Ser att många skriver att 22H2 uppdateringen är tillgänglig via windows update, men i vanlig ordning så sker väl utrullningen under en längre tid så i värsta fall kan det dröja en månad innan den dyker upp. Undrar om det finns något trick att tvinga windows att hämta senaste uppdateringen utan att behöva köra som insider. Vill ogärna installera via ISO-fil.