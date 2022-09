Coolermaster nr200p luftflödes råd

Att ha intag på sidan med AIOn, och utblås uppe, det ska inte vara några problem

Luften som går genom AIOn kommer vara lite över rumstemperatur och kyler ändå VRM och andra varma delar på moderkortet. Om du inte har en extrem lösning så bör det inte påverka alls och jag förstår inte butiken som säger att det kan vara dåligt. Luften som cirkulerar är svalare än de varmaste komponenterna och över lag kommer det att svalka delarna mest i behov av kyla, under alla normala förhållanden

Du har plats för fläktar under GPUn, men AIOns luft kommer åka rakt upp och inte värma GPUn i detta fall

Om AIOn drar in mer luft än fläktarna på toppen så har du en aning positivt lufttryck, det är inte dåligt, negativt tryck är inte heller dåligt, men testa fläkthastigheter och hitta något nära till neutralt skulle jag säga - jag föredrar positivt tryck, men det lär inte påverka komponenterna nämnvärt, men man får in all luft genom filtret och mindre damm i alla öppna delar av chassit utan filter

Har du testat att köra burken, har den bra idle temps? I så fall testa med lite last, fungerar det bra då också?

Om du vill ändra luftflödet så lägg till fläktar i botten. Jag har samma chassi själv, dock en 65W AMD-CPU, och ett 3060 TI. jag har två origfläktar i toppen, två Noctua i botten och en till på sidan och en på min NH-L12S. Intaget på sidan var helt överflödigt, så jag tog bort den. Vad som är mest optimalt är alltid en omöjlig fråga. Jag tror att ändra till utblås på sidan det skulle skapa ett väldigt stort negativt tryck, och man vill vara närmare neutralt än så i min mening. Du har det med andra ord troligen helt korrekt nu, men testa med last och se