Värdering önskas!

Flyttar just nu mitt grafikkort och kör en windows VM för att rendera och ev. spelande till min hemmaserver, så tänkte se om någon kunde hjälpa mig värdera nedanstående dator om allt funkar bra med att rendera/spela lite med servern.

Intel Core i5 11600KF 3.9GHz LGA1200 (2021-07-18, 3 års garanti)

be quiet! Pure Rock (pwm 120mm bequiet fläkt som jag tror aldrig använts innan, bytte till noctua direkt så är som ny)

32GB RAM (2x Kingston FURY Beast RGB DDR4 3200MHz 16GB CL16 (16-20-20)) (25-02-2022, Begränsad livstidsgaranti)

ASUS PRIME B560-PLUS ATX (2021-07-18, 3 års garanti)

Seasonic Focus GX 750W 80+Gold Semi-passivt. Helt modulär, har extra kablarna i en låda någonstans om jag minns korrekt, annars så är där iaf minst till ett grafikkort med 2 8pin, 6 sata enheter i lådan just nu, men tror alla tillbehör ska finnas iaf (2020-03-23, 10 års garanti)

1x m.2 Intel 600p 512GB SSD, PCIe Gen3 x4, (NVMe) 1 775 MB/sek läs, 560 MB/sek skriv

2x 140MM PWM Phanteks SK (2022-03-02, 2 års garanti) i front

1x 120MM be Quiet eller phantek ut bak

Phanteks Eclipse P400 ATX Svart, Tempered Glass, rgb fram. Kartong kvar.

Windows 11 Pro OEM (låst till moderkortet tror jag? Sist gjorde ominstallation loggade jag bara in med microsoft kontot så vet inte om kopplingen ligger där nu)

Som någon säkert märkt så finns där ingen GPU eller iGPU i datorn, så frågan är om det lönar sig för mig att köpa ett grafikkort för att sälja den som en färdig gamingdator, eller som grund till gamingdator - utan GPU?

Om man skulle sälja datorn as-is, vilket ju förmodligen är enklast för mig & det jag helst gör om det inte gör någon större skillnad på vad jag får för allt - vad skulle ni värdera den till?

Tack på förhand