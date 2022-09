Lansering av RTX 4080- hur ska Komplett.se göra?

Skrivet av Necrophor: Om det är låg tillgång så vore kanske "du får köpa max 1 vara av denna produkt" en bra idé? Eller det antal man nu tror skulle göra att så många kunder som möjligt har en möjlighet att köpa det direkt från "butik" Gå till inlägget

Skrivet av Bakwetu: Det hela beror ju också på tillgången på kort. Jag tror personligen att efterfrågan kommer vara betydligt lägre än vid 3000-seriens lansering så att de långvariga problemen som var då kommer inte att upprepa sig. Jag antar att max 1 kort per person (eller kanske 1 kort per månad eller liknande) inte räcker till som skyddsmekanism? Gå till inlägget

Frågan är väl kanske om man isf bör överväga vara max 1 per lämplig tidsenhet inom produktkategorin snarare än per SKU, om man nu ger sig in på den typen av lösning?

Just det där med en individuell kö per SKU och begränsnign per SKU är ju helt rimligt när det generellt finns kort att få tag på, men skapar en massa problem när inga kort finns och kund inte kan veta vilka som eventuellt kommer gå att få tag på inom någorlunda rimlig framtid.