BSOD, psu?gpu?

Det som kan hända med nättagg är att det blir instabila efter en viss tid och inte orkar ge stabil ström till ex. grafikkortet, jag har varit med om det vid två tillfälle men då har grafikkortet kraschat och inte datorn stängt av sig. Du kan testa att dra ner strömbudgeten för grafikkortet i MSI afterburner för att minska belastningen på nättagget och se om det hjälper alternativt testa med ett annat nättagg om du har möjlighet.

EDIT: Har undervoltad 8700K och 3080 på 600W. Come at me, brah.