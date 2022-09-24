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Köpråd för en budget speldator till min son

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Köpråd för en budget speldator till min son

Hej,

Jag tittar på att bygga ihop en dator till min son. Budget ligger på ca 11K. Jag satte ihop denna:
https://komponentkoll.se/bygg/uNFyS

Men jag är osäker på CPU kylning, moderkort, grafikkort och om man skulle kunna få något bättre för samma pengar?

Han spelar spel som: Valorant, Hearts of Iron.

Tack på förhand!

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Om du kan tänka dig köpa delar på på amazon är detta bygge bättre

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TS, ditt bygge är tyvärr rätt obalanserat för spel. Tycker detta är ett grymt bygge för spel.

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Skrivet av Zarathrusta:

Hej,

Jag tittar på att bygga ihop en dator till min son. Budget ligger på ca 11K. Jag satte ihop denna:
https://komponentkoll.se/bygg/uNFyS

Men jag är osäker på CPU kylning, moderkort, grafikkort och om man skulle kunna få något bättre för samma pengar?

Han spelar spel som: Valorant, Hearts of Iron.

Tack på förhand!

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Hej, jag skrev inte det men jag försöker få det så att jag kan köpa alla delarna från en butik och få dem att bygga ihop den. Typ inet eller webhallen.

Ändrade till det här nu (11354 alla delar på inet):

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Skrivet av Zarathrusta:

Hej, jag skrev inte det men jag försöker få det så att jag kan köpa alla delarna från en butik och få dem att bygga ihop den. Typ inet eller webhallen.

Ändrade till det här nu (11354 alla delar på inet):
https://komponentkoll.se/bild/QTafJ.png

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Grafikkort är inte så prisvärda på Inet just nu och chassiet är kanske inte så roligt, men 3 FS lådan kommer inte in förrän om en månad.
https://www.inet.se/datorbygge/b1321019/11574-inkl-byggnation

Visst går det kanske att halvera RAM och lagring och klämma in ett RX6600 för 4999:-, men dem kostar 3184:- på Amazon, så det blir ju ett påslag på 1783Kr. Jag förstår om man inte gillar Amazon, då finns iofs NetOnNet med ett RX6600 för 3990:-
Edit: 3060't på Webhallen är inte dåligt heller, men processorer är inte prisvärda på Webhallen just nu.

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