Med och utan tangentbord och mus

Hejsan! Ny på forumet😃

Har ett litet dilemma. Har bytt MK i veckan. Har nu ett ASUS B-600 plus D4.

På detta:

16gb ram ddr4

Nätagg: Corsair 430W

Grafikkort: ASUS GeForce GT 740

Processor: intel core i5-12400 cpu

1st ssd 1Tb. (ej inkopplad just nu.)

1st mekinsk 250 Gb ( ej inkopplad just nu)

1 st M2 250Gb.

Nu e problem att i bios funkar tang.bord och mus

Men när jag ska till att installera Windows så funkar inte dessa. Ingen belysning alltså.

Usb uttagen är 3.0 och de bör tar inte olika mkt ström om man befinner sig i bios eller en installation ?

Har provat flytta runt bland usb- uttagen.

I bios ska det inte finnas några konstigheter. Men ska kolla igen.

Svårt med denna typ av felsökning.

Hade tidigare ett äldre MK. Inköptes för runt 20 år sedan... Har tappat mycket av den nya marknaden och inte kunnat vara lika insatt när man har familj och annat att göra. Känner mig rätt novis helt plötsligt 😆

Kasta över lite tankar, frågor och ideer .

OBS ! Har inte uppdaterat bios. Det var därför jag bytte MK nu. Hela datorn la av. Den gick i gång men inget usb uttag eller skärm fungerade. 🙄🙄🙄

Ursäktar det långa inlägget, men TACK! på förhand 👍👌