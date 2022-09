Är detta en bra utbildning?

Hejsan, kortfattat så tycker jag om både it säkerhet (vet att it säkerhet kan vara flera saker, men tänker för det mästa på nätverk, skydda hemsidor, kolla drift etc) och att programmera med olika språk. Hittade en utbildning i borås, från vad jag vet så kräver de bara matte 3d, 3c eller matte c. Programmet heter IT-ingenjör - digital infrastruktur och cybersäkerhet.

Lite orolig då de kräver inte fysik eller kemi, har hört från flashback (vet att det inte är en bra källa) att många som rekryterar folk ser ner på borås. Är detta sant?