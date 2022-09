Lenovo Legion Y530/Intel Core i5 8300H @ 2.30GHz/Thermal throttling

Hejsan är rätt grön vad det gäller hårdvara. Men försöker att lära mig lite efterhand. Så jag är i behov av lite tips vad problemet kan vara med min CPU. Jag har en Lenovo legion Y530 som har 4 år på nacken. Spelar inga spel med några högra krav, utan håller mig till CS GO och League of legends. LoL går fint, men CS GO gör att Core #0 och #2 går upp till 98 grader. Vilket gör att den (PROCHOT?). Får iallafall fruktavärt jobbiga fps drops, lite här och där. Börjar ledsna och har snart testat allt känns det som. har Repastat om den 2ggr nu (första gången var jag lite generös med pastan). Har även gjort en clean install av windows, blev väl lite stadigare men problemet kvarstår. Undervolting funkade väl också okej, men temperatur diffen mellan kärnorna känns lite väl. Vad kan man göra? Är riktig trött på detta, är det tid att köpa en stationär kanske?. Tack på förhand.