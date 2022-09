Undervolt med Gigabyte Z690 och 12900K

Tja,

XTU ger mig en notis om att "Undervoltage Protection is enabled and will prevent voltage from being set below the boot time voltage". Har läst om att det var en sårbarhet och att det kan finnas lås i BIOS för undervolt. Men jag hittar inte vars man låser upp detta på ett Gigabyte Z690 Auros Elite AX.

Är det en moderkortsfråga eller en inställning i Win11?

Tack!