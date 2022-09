Hjälp med smart styrning i gammalt proppskåp

Jag behöver hjälp här då jag inte kan el för fem öre.

Behov:

Jag vill kunna slå av / slå på element, varmvattenberedare etc enligt ett schema (med typ smarthub eller något)

Vill då kunna styra saker och ting från elcentralen (inte separata delar via eluttag m.m.)

Förutsättning:

Jag har ett gammalt proppskåp

Jag har Tibber som elleverantör

Jag har direktverkande el

Det jag behöver förstå är vad jag kan göra eller snarare behöver göra med mitt elskåp så att jag på något sätt kan installera något i skåpet (sätta upp nytt skåp?) så att jag kan styra saker att slå av eller på vid vissa tider.

Behöver jag komplettera mitt proppskåp med någon form av annat elskåp?

Vad behöver jag sätta in där som gör att jag kan styra saker av / på?

All hjälp mottages tacksamt. Tänker ju ta in en elektriker men jag vill gärna kunna berätta vad som behövs, min huselektriker kan inte det här med smart styrning etc och ville att jag skulle ta fram vad som behöver göras...