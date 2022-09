Samsung SSD T7 shield ansluts inte som disk

Hej jag köpte nyligen en bärbar SSD, Samsung T7 shield på 1TB.

Mitt problem är att en av datorerna inte kan detektera den korrekt.

Den dyker upp i device manager som en USB attached SCSI (UAS) storage device och inte som diskdrive.

Problemdatorn kör Win10 21H2.

Testat i andra datorer som kör Win10 och där funkar den perfekt.

Laddade ner Samsung SSD tool och inte ens den hittar disken i problemdatorn.

Hur får jag windows att fatta att det är en disk och inte en SCSI enhet?

Gick även in i "manage" under "this pc" och kollade efter den i "disk management" men dyker inte upp där heller.