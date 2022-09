Nätverk alternativ

Hej!

Det här är mitt första post i detta forum så ursäkter om något blir fel

Jag heter Tobbe och är 18 år, bor fortforande hemma hos mina föräldrar. Jag har spelat datorspel sen jag var 14 år dvs i nästan 5 år nu. Under den tiden har jag använt mig av en sim kort router med ett 4G simkort från hallon.

Detta är verkligen ett helvete då min t.ex. download hastighet på steam ligger på ungefär 5-7mb och routern crashar lite då och då när den är belastad (online spel som t.ex. PUBG eller LOL).

Nu när jag tjäner egna pengar har jag rent teknisk sett råd med att dra in fiber i huset. Men vill gärna inte göra det då vi alltid i familjen har sagt att det inte är värt att lägga 25k på snabb nätverk om jag ändå flytter ut "snart".

Sen när jag, förhoppningsvis, flytter hemifrån snart, låt oss säger 1-2 år, tycker jag verkligen inte att det är värt att lägga så mycket pengar på det. Priset är nog så högt för att jag bor i en by med 400 invånare 40km från närmaste stad.

Här kommer därav min fråga: Känner ni till något alternativ att få in lite snabbare nätverk i huset? Jag har läst om både koaxial bredband (vilket tyvär håller på att försvinna i området) och även TV-antenn bredband? Är det något som verkligen fungera och hur får jag reda på om jag kan göra det?

Kan ni rekomendera någon bra sim kort router som kanske inte crashar varje timme? Är kanske 5G en option?

Som alternativ har även en granne som renovera sin villa. Han har dragit in Fiber förra året och den är även ansluten, saknar bara abonemang. Kan det vara ett alternativ att gräva ner (15 meter) markkabel och dra in en KAT6 kabel där för att sedan trä in i mitt hus? Skulle det blir stor hastighetsförlust?

Ursäkta om jag verkar dum men har inte jätte bra koll på det där med nätverk.

Tack i förhand för alla svar!!