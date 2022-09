Kan inte aktivera Windows 8 Pro trots godkännt serial.

Får upp detta meddelande vid aktivering. The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect

Har prövat: 4a. Inside command prompt window type the following command and press “Enter”

slmgr.vbs -ipk xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx

(Where “xxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxx” is your own valid product key)

4b. Now it’s time to activate Windows 8. Type the following command and press “Enter”

slmgr.vbs /ato

Men de blir samma. Förstår nog att detta har varit uppe på tapeten tidigare men kunde inte hittade en lösning när jag ska ha ett giltigt serial.