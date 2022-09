Spray Mail, hjälp mig

Hej och förlåt om jag lagt detta i fel forum 🙂

Jag har sedan länge försökt hjälpa min mamma att flytta över och spara viktiga mejl från hennes gamla spray.se mailkonto. Jag vet att det är totalt värdelöst att ha ett spraykonto. Men. Förra året lyckades jag på något sätt komma åt hennes mejl via appen mail2world. Detta då mitt ea-konto dumt nog var kopplat till hennes mailadress. Jag skulle ju såklart byta mail på ea-kontot men sköt upp det hela tiden och nu får jag sota för det.

Jag har kunnat komma åt mailen hela tiden via den appen, men under sommaren var jag tvungen att ta bort den för att frigöra lite minne akut. Nu kommer jag inte ihåg hur jag lyckades logga in på den förra gången. Är det någon som vet hur jag tar mig in på en gammal spray mail? Vi har betalat för premiumfunktionen för mindre än ett år sedan. Jag ska självklart byta mail på en gång och skrota skiten för gott. Bifogar en bild på hur det ser ut vid inloggningen.