Hej!

Jag skulle behöva lite köpråd från er och hoppas ni kan hjälpa.

Jag har väldigt nyligen börjat åka iväg som fotograf på diverse sportevenemang på helger och skulle behöva en laptop där jag kan mellan olika events(samt på kvällar) kan hinna editera mina bilder "on the go" så att säga.

Jag behöver med andra ord en laptop som kan hantera Adobe Lightroom i kombination med kamerans gigantiska RAW-filer

Och med tanke på att jag är lite i "uppstarten" inom detta finns inte ekonomin att lägga 30.000 kr på en bärbar utan jag hade gärna klarat mig på en 10.000-15.000 kr inkl. moms.

Är detta genomförbart är är man bara dumsnål?

Verkar som att alla "testvinnande" laptops för sånt här börjar på 25.000 kr+

Har ni något bra tips?

Tack på förhand!