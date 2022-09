PC-tips för Cyberpunk 2077 på äldre grafikkort

https://www.nexusmods.com/cyberpunk2077/mods/3001?tab=descrip...

Den senaste versionen (beta, 19 sept) av FSR 2.1 modden är riktigt bra. Verkar som att officiellt stöd är påväg i framtiden också.

Oftast ca 90-100 fps i 1440p när jag har "DLSS" på Performance (internt 720p), "DLSS Sharpening" på 0.90 på mitt 1080 Ti.

Inställningar: (från Digital Foundrys optimerade inställningar)

Contact Shadows: On

Improved Facial Lighting Geometry: On

Local Shadow Mesh Quality: High

Local Shadow Quality High

Cascaded Shadows Range: High

Cascaded Shadows Resolution: Medium

Distant Shadows Resolution: High

Volumetric Fog Resolution: Medium

Volumetric Cloud Quality: Medium

Max Dynamic Decals: Ultra

Screen Space Reflections Quality: Low

Subsurface Scattering Quality: High

Ambient Occlusion: Low

Colour Precision: Medium

Mirror Quality: High

Level of Detail: High