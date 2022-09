Alternativa sätt att konfigurera ett minitangentbord?

Ska försöka hålla detta kort.

Har skaffat ett billigt minitangentbord, bara sex knappar. ("Made in China", verkligen...)

I Windowsmiljö finns det två vägar att komma åt tangentbordets konfigurering:

1. Starta ett litet program som i princip öppnar en post och drar igång webbläsaren pekandes på localhost:porten

2. Surfa in på sayodevice.com (ungefär som när man surfar till routerlogin.com för att komma åt sin router.

Via alternativ 1 kommer man åt alla inställningar.

Via alternativ 2 kommer man åt grundläggande inställningar.

I Linuxmiljö (jag kör Mint) återfinns samma två vägar men alternativ 1 fungerar inte. Möjligen har detta att göra med udev-regler och jag har prövat en del alternativ där, utan att det har hjälpt.

Alternativ 2 fungerar således och då med de begränsningar detta medför.

Jag kan, från Mint, starta en virtuell Windows 10 (m.h.a. Qemu) och med rätt växlar i "startkommandot" kommer jag åt att välja alternativ 1. Så långt har jag en lösning.

Jag är dock intresserad av att hitta en "smidigare" lösning än att vänta på att Windows 10 har dragit igång.

Några förslag på det?

XP startar snabbt men där lirade det inte så där på direkten med motsvarande växlar för att få med tangentbordet till den miljön.

Jag vet inte om det är Mint i allmänhet eller just min Mint som det inte lirar med, kanske skulle en annan Linux-dist, en liten då som startar snabbt, typ TinyCore, via Qemu fungera? Eller kommer udev-regler att ställa till det även där?