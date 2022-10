Skärmar blinkar 5-10 sekunder vid växlande användning av skärmar

Har en lenovo legion y520 laptop från typ 2018 som jag kör extern skärm till och utvidgar skrivbord. När jag spelar spel kör jag det på den externa skärmen, men ibland vill man ju googla något under tiden på laptopens skärm. När jag då växlar över så blir oftast båda skärmarna svarta i 5-10 sekunder. Oftast blir det tillbaka till normalt igen därefter men det är sjukt störande. Ibland ballar det ur helt och jag får starta om datorn. Har sökt överallt efter en lösning men inte hittat rätt, så därför gjorde jag ett konto här för att se om någon kan hjälpa mig. Felet har inte varit hela tiden utan har uppstått för något år sen. Har uppdaterat allt jag kan hitta via lenovo vantage och det finns inga uppdateringar till grafikkortet. Spelet vi snackar om är World of Warcraft Classic så det kräver absolut inte för mycket av datorn. Har inte upplevt det hända så ofta om jag inte spelar, men det händer med andra spel också.