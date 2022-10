Inbyggda GPU:n på nya 7xxx serien väldigt dålig i jämörelse med 5xxx "G".

"chips only has two CUs to work with, with 256 GPU shaders running at up to 2.2 GHz in all cases"

Jämfört med tidigare som hade 8 compute units

"Ryzen 7000 GPU is mostly unusable in modern video games, delivering about half the performance of even Intel's 11th Gen Rocket Lake 32 EU GPU"

Denna grafiken på dom nya AMD-processorerna är inte till för att spela eller göra något riktigt arbete. Den finns bara med för att kunna visa bild på skärmen utan att behöva ha ett dedikerat grafikkort.