Skrivet av bikerrog: Tack för svar men var inte svar på min fråga... Det står på DDU:s sida att det är inget man använder varje gång man ska installera drivrutiner utan främst vid problem.

Du har missuppfattat. Det står "DDU should not be used every time you install a new driver unless you know what you are doing."

I ditt fall så är det självklart att man ska använda DDU.

Man behöver inte använda DDU varje gång man uppdaterar drivisar om man inte vill vara stensäker på att allt blir rätt, men det hade varit idiotiskt att inte göra det när man ska byta från windows update-drivisar till riktiga drivisar.