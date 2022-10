Tangentbord innan decrypt Oneplus5

Hej!

Frågor längre ner. Historia först.

Min digitizer på min oneplus 5 har skitit sig och jag kan inte trycka på siffran 1. Vilket gör att jag inte kan låsa upp telefonen.

Det är pinkoden som är vid reboot, dvs avkryptreringen.

Tyvärr går det inte heller i recovery läget att skriva in pinkoden då det är inom den döda zonen.

Jag får inte min USB-C otg adapter igång med varken portabel numpad eller mus på oneplus5, men fungerar på oneplus 8 utan att pilla på någon inställning.

( https://www.kjell.com/se/produkter/dator/mac-tillbehor/plexge... )

1. Finns det potential att det fungerar med annan OTG adapter eller usb-c mus?

2. Jag har Debugging igång, kan jag exportera debug authorization från min Oneplus 8 till 5, och via det ansluta med Vysor?

Jag får ingen popup för att acceptera debug då jag ej passerat decryptskärmen. Men har sedan tidigare tillåtit "alltid" debug via oneplus 8'n.

Tyvärr ser jag inte oneplus5 via oneplus8 adb genom termux.

Finns det någonting jag missat jag kan göra? Får bli skärmbyte annars när någon poppar upp billigt. Har inte gjort backup senaste månaderna då det inte varit primära telefonen. Så inte hela världen. Men vill gärna ha konversationer från telegram, 2faktor koder och sådant.