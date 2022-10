Ramminne problem?

Hello,

Har nyligen köpt en ny dator som hade 2x16 gb ram (CMK32GX4M2B3200C16). Har precis köpt till 2x8 av exakt samma modell (CMK16GX4M2B3200C16) fast mindre ram såklart. Allt är desamma, volt, frekvens, spänning, märke osv osv.. har dock stött på problem?

Började först med att jag manuellt la in frekvensen på 3200 som jag tidigare haft utan problem. Vissa program kraschade dock efter jag satt in de nya. Jag körde därefter på auto och det fungerade ok under en timme, testade återigen med 3200 och körde därefter diagnos, datorn känns konstig. Min fråga är borde inte detta fungera utan problem? Stickorna sitter rätt i slotsen, alltså 1 med 3 och 2 med 4 där 2x16 är i ”standard” slotsen.