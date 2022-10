Hej, har sålt å köpt på tradera sedan 2004 och har flera hundra bra affärer bakom mig, varje gånf jag sålt något har jag först invåntat betalningen och sedan skickat i god vetskap att jag fått betalt och efter inlämnandet till speditören är ansvaret inte längre mitt och jag har gjort min del av köpet rätt. Så en dag sålde jag en mkt dyr klocka och det rörde sig om en större summa, jag var som vanligt överens med köparen om hur klockan skulle skickas. Så betalar köparen via tradera men så helt plötsligt faller ett meddelande från traderas kundtjänst att de granskar försäljningen och jag ska först få betalt av dom tidigast 72h efter köparen har hämtat ut paket med klockan och godkänt alltihop?? Är det verkligen lagligt att tradera gör så och helt plötsligt ligger all risk på säljaren som inte fått betalt och sedan måste förlita sig på att inget händer under transporten samt att köparen är ärlig med uthämtningen? Låter helt regelrättsvidrigt i mina öron. Tycker inte tradera har rätt att helt plötsligt hålla inne en betalning och skjuta ansvaret på säljaren, de har heller inte kommunicerat detta till säljaren i god tid som bara gör som vanligt? Vem har egentligen rätt här?