HDD låst efter byte av pc

Skrivet av xxargs: Det ena som kan vara förödande om man gör sig av med orginaldatorn eller den går sönder är att man satt HD-passord i BIOS och sedan flytta disken till annan dator - då är det hopplöst, det andra är om man har aktiverat diskkryptering i windows (går inte att göra i en win-home licens), vilket kan vara fallet om datorn är något som kommit igenom jobbet - då är hårddisken också låst till ursprungliga datorn såvida man inte tagit ut återställnings-nyckeln i tid. Är det filsystemet som krånglar pga. rättighetsbekymmer mm. så kan man prova att läsa disken genom att bota upp en ubuntu installations-ISO på en USB-sticka - man kan köra den 'live' direkt utan att installera något på datorns hårddisk för att titta igenom mapparna i datorn och eventuellt kopiera ut filer till annan media - linux lyder inte slaviskt på rättigehetrna i en NTFS som windows gör och därför kan man kopiera ut och fixa saker som i windows kan vara omständligt. Gå till inlägget

Jag har nu tagit ur den ena SSDn ur hans dator och allt startar och funkar som det ska. Det nya problemet verkar vara att den disken som ställde till problem som var bara bootdisk blivit låst av något bitlocker.

Jag har inte låst den och har inget lösenord.

"The BitLocker encryption on this drive isn't compatible with your version of Windows" även om båda maskinerna var Win10.

om jag bara formaterar disken löser det problemet eller kommer den fortfarande vara krypterad trots att den är tom?

