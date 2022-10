Varför stjäl folk mobiltelefoner?

Skrivet av BergEr: Finns många orsaker. För delar, för scams, skicka till andra länder mm. Sambon fick en stulen, två dagar senare var den i Rumänien. Vi körde IMEI block på den osv men verkar inte gjort mycket. Nu har hon iallafall lösenord på telefonen så den inte är öppen hela tiden... Gå till inlägget

Har för mig att IMEI-block bara är en svensk grej, som operatörerna själva finulat ihop. Kan ha fel dock.

EDIT: fel av mig, men fortfarande landspecifikt:

IMEI.info: If your phone is stolen or lost, you may report your IMEI number and block it. As a result, your device won’t operate in the country in which it was registered (if it is reported and blocked by one operator, all other operators from a given country are required to block the device as well).

https://www.imei.info/faq-stolen-lost-phone-block-the-imei-nu...