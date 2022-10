Precis börjat en utbildning för programmering (c#), men känner att min MS Surface Book2(i5-7300U, 8gb ram) är lite för trött, den fungerar men känns inte riktigt bra nog, sitter man med Visual studios och ett par chrome tabbar igång så ligger minneanvändningen redan på 80-90%.

Tror jag kan sälja min surfacebook för kanske 4-5000kr så hade hoppats på att kunna hitta en så bra begagnad som möjligt för under 10k och slänga in lite av dom sällsynta studiekronorna i mellanskillnad.

men tror ni det skulle var möjligt att hitta något i still med:

- 15-16”

- Fullt tangentbord, gärna F1-F12 main, hela piltangenter. Sköna tangenter med mellanrum och bakgrundsbelysta.

- i7 11 / 12 gen eller i5 12gen (alternativt motsvarande Ryzen)

- Min. 16gb

- Lättburen och bra batteritid. (så låg vikt och slimmad design som möjligt)

- under 10k (gärna ännu lägre begagnad)

grafik och skärmfrekvens mm är helt obetydligt samt så länge det är en 256 ssd är det bra nog..

i så fall, någon som har något bra förslag på modeller?

tack.