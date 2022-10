Rensning: IP-kamera, Harmony hub, steam link, 15m aktiv usb 3.0 etc etc.

1. Reolink RLC-420-5MP ip kamera (inga tillbehör, kan drivas via poe)

2. 3st Micro USB till ethernet (koppla google home mini till ethernet)

3. Logitech Harmony Hub + Fjärr och extra ir-öga

4. Steam Link + strömadapter

5. Deltaco HDMI switch (hdmi-7044)

6. Deltaco USB hubb inkl strömadapter (UH-484)

7. Conbee Zigbee usb adapter (tror det är första gen)

8. USB 3.0 15meter aktiv förlängningskabel (Deltaco usb3-1008 rev5)

9. USB Slot in DVD-RW (sn-t083a) saknar strömadapter men den läser dvd-skivor bra utan, behövs nog för att bränna dock)

10. SDI-kort Black magic decklink HD Extreme 3 - bara pci-e kortet

11. Datorfläkt 120mm Scythe SY1225SL12H -oanvänd

12. Pci-e sata kort 2st interna 2st externa, okänd modell

13. Nätverkskort Pci-e TP-link 1000mbit

Skickar via postnord, 1kg 66:-, 2kg 99;- etc etc.

Betalning sker via swish.

