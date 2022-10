Dev-setup i container

Hej,

Har börjat på nytt jobb inom IT (junior) där alla andra webbutvecklare i teamet arbetar och installerar verktyg lokalt på sin dator.

Eftersom jag är direktanställd finns det stora säkerhetsskydd på arbetsdatorn och därför har jag svårt att få installera de program och tillägg jag skulle behöva för att få arbetet gjort effektivt.

Har därför en fundering kring hur jag sätter upp en säker dev-miljö, gärna i en container där jag kan dela konfigurationen med framtida arbetskollegor.

Behöver tex Visual Studio Code, Chrome m tillägg, node, och andra program för webbutveckling.

Är det någon som har en bra länk till hur man sätter upp detta alternativt har arbetat i en sådan miljö tidigare? Blev förvånad att det inte fanns på arbetsplatsen tidigare men jag sätter gärna upp en långsiktig lösning som kan delas med framtida kollegor och undvika "it works on my computer"

Mvh