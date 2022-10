Är min SSD död? Kan inte boota Win10

Hej!

Bakgrund: Under den senaste månaden har jag haft små incidenter, typ datorn har hängt sig, uppstart misslyckas, windows vill reparera C: (SSD-disk där Windows är installerat) och liknande. Under de senaste dagarna hade jag flera gånger problem med att jag inte kunde starta program som var installerade på SSD:n.

I dag kan jag inte starta Windows. Datorn fastnar med svart skärm och muspekaren med den lilla runda ladd-ikonen som ersatte timglaset. Jag har försökt att komma åt felsäkert läge och olika reparationsalternativ, men jag har glömt mitt administratörslösenord och kan därför inte komma åt några av de funktionerna.

Vad gör jag nu?

1) Formatera SSD:n, gör om windowsinstallationen och kör något slags hårdvarudiagnostik för att bedöma om SSD:n ska skrotas eller ej.

Kommer jag att stöta på problem för att jag slarvat bort mitt administratörslösenord?

Visst påverkar inte detta de andra hårddiskarna? En av dem har en massa bilder som jag vill spara.

2) Släng SSD:n direkt, installera windows på en ny SSD.

3) Kan man komma runt att jag slarvat bort mitt administratörslösenord? När jag installerade Windows 10 på datorn (hade en studentutgåva tidigare) så gick jag över till att logga in med en fyrsiffrig pinkog istället. Detta duger inte som lösenord.