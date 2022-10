Vad behöver jag uppgradera för att få en bättre spelupplevelse?

Tja kompetenta människor!

I somras bytte jag från gaming på konsol till PC, köpte mig en begagnad prebuilt Acer GX 281. Ingen värsting alls men tänkte att det är en bra början för att se om jag gillar PC gaming. Vilket jag gör! Spelar just nu CS GO har alla inställningar på LOW förutom det som gör att skinsen ser lite bättre ut i kvalite. Har en average FPS på 170. Med framedrops lite då och då, försökt tweaka på lite inställningar här och där och följt flera guides men misstänker att det är på grund av datorn som detta sker. Hade gärna velat ha stabila 250 fps + men även kunna spela Warzone framöver med bra helt ok frames utan framedrops. Har förövrigt inte Warzone installerad just nu pga 256GB SSD. Minns att det spelet tog sjukt mycket plats på konsolen, därav har jag avvaktat med det.

Mina specs just nu:

256GB SSD

NVIDIA GeForce 1060 3gb

8GB DDR4

AMD Quad-core Ryzen 5 1400

Vad tycker ni jag ska uppgradera? kan tänka mig lägga några tusenlappar inte allt för mycket dock! Billigt blir bäst för mig känner jag.

Peace!