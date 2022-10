Geforce RTX 4090 har anlänt till testlabbet!

Skrivet av Mörksuggan: Finns det mått på bananen så jag kan få en skala jag kan utgå ifrån när jag kör med mitt IP67 Mitotoyo digitala skjutmått 150mm? Annars kan bananen vara hur liten eller jätte stor för övrigt utan att vi vet vad måtten den har. @enviro @CrispVanDahl Gå till inlägget

Banana for scale är en meme. Här har du storleken om det nu är founders edition 4090.

The card's dimensions are 336 mm x 140 mm x 61 mm

Det verkar vara olika info från olika platser. Här är Nvidias hemsida.

Kortmått: Längd 304 mm

Bredd 137 mm

Platser Tre platser (61 mm)