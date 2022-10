USB minne med vanlig och typ C?

jag är på jakt efter ett usb minne,32 eller 64 gb som har både vanlig typ A och typ C kontakt, inte antingen eller utan båda.

kunna ha till telefon, chromebook etc, och tyvärr så snålade gigabyte på mitt moderkort så den har ingen typ C därav vanlig kontakt.

har kollat runt, men finns antingen sandisk eller märken man inte hört om, någon som har bra tips? som inte kostar 1000:- + eller något, så snabbt det går att få tag i för pengarna, och inte för stort utan ska gå att ha med sig i fickan, men behöver inte vara så litet att man tappar bort det.

usb 3.1 standard vore trevligt

men alla tips är uppskattade