FTP via CMD i passivt läge?

Går det att via CMD (eller egentligen via en .bat fil) köra FTP-kommandon i passivt läge?

Windows egna FTP.exe verkar inte supporta riktigt passivt läge. Får alltid detta:

500 I won’t open a connection to <<internt ip>> (only to <<externt ip>>)

Detta körs på en av mina VPS med Windows 10 pro