Vilken eller vilka komponenter borde jag uppgradera?

Skrivet av littymcnitty: Hej!

Går i tankarna på att uppgradera datorn då min fps har börjat svika mig i de flesta spelen. Lirar mest cs och tänkte testa på det nya COD som släpps nu också. Är dock lite osäker på vad för komponenter jag bör uppgradera? Jag är ganska kass på datorer men älskar att spela! Min setup

Processor: AMD Ryzen 7 2700X

Grafikkort: NVIDIA GeForce RTX 2070

RAM: 16gb Vad tror ni? Tack! Gå till inlägget

Bruk dxdiag i Windows Start, da vil du hvilket BIOS/UEFI ditt moderkort kjører på og all annen information om ditt system.

https://www.youtube.com/watch?v=4Zbx1iGIIok

Glem ikke å nevne hva for kjølere du bruker nå ettersom det kan ha noe å si for hvor mye du kan kjøle prosessoren. PSU kan også være nødt til å bli skiftet ut dersom du bruker et PSU der passer til ditt nåværende system, men ikke vil ha tilstrekkelig med kraft for et mer strøm krevende prosessor og grafikk kort (de ting som vil ofte kreve mest strøm).

SSD kan også ha effekt når det gjelder å lade hurtig inn nye baner (maps), så det er mulig du vil få ut mer av en oppgradering via en hurtigere SSD/NVme. Dersom du ikke hva dette står for, slå opp dette på google for å finne wiki der forklarer dette.