Hög ping med bredband2

Skrivet av Daemon: Utrustningen ute på landsbygden kan väl möjligtvis ha brister i sig eller något annat på vägen så har du dubbelkollat var ev. fördröjning verkar ligga?

Hur ser det ut om du kör en tracert ping.sunet.se t.ex.? Vad har du för nätverksutrustning själv? Gå till inlägget

Har asus router och är ansluten via kabel till den och ifrån den går de rakt in i mediakonvertern eller vad de kallas, de som omvandlar fiberoptiken till rj45.

Nja tvekar på att det är något i själva fibernätverket som påverkar det utan mer routingen eller vad de kallas som bredband2 har. Har vänner som bor längre ut på landsbygden än mig och även andra vänner som bor rätt närma och de har rätt så mycket bättre svarstid än mig, upptäckte dock att till t.ex. bredbandskollen Stockholm och sunet som du skrev så ligger de på ungefär 15ms , men esportal som jag brukar spela på har jag 22ms till när jag pingar och deras serverar ligger också i Stockholm och ligger ungefär på samma responstid till bredbandskollens serverar i Göteborg och Malmö som båda ligger väldigt mycket närmare mig.

Tracing route to ping.sunet.se [192.36.125.18]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]

2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]

3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]

4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14

5 14 ms 14 ms 13 ms 100.64.50.15

6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]

7 14 ms 14 ms 14 ms 31-208-232-103.cust.bredband2.com [31.208.232.103]

8 14 ms 15 ms 17 ms netnod-ix-ge-a-sth-1500.sunet.se [194.68.123.19]

9 14 ms 14 ms 14 ms ping.sunet.se [192.36.125.18]

Malmö Server

Tracing route to mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]

2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]

3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]

4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14

5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15

6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]

7 22 ms 22 ms 22 ms 217-115-52-205.cust.bredband2.com [217.115.52.205]

8 22 ms 22 ms 22 ms 10ge-5-4-green-9000.b-gw.mmo.netnod.se [212.237.193.72]

9 22 ms 22 ms 22 ms mmo1.ntp.netnod.se [194.58.204.20]

Göteborg Server

Tracing route to gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]

2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]

3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]

4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14

5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15

6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]

7 21 ms 21 ms 21 ms be1-got-sla5-cr1.se.bredband2.net [31.208.42.154]

8 21 ms 20 ms 21 ms 10ge-5-4-1500.b-gw.gbg.netnod.se [194.68.130.72]

9 21 ms 20 ms 20 ms gbg1.ntp.netnod.se [194.58.203.20]

Esportal Server

Tracing route to dm10.esportal.com [185.166.234.151]

over a maximum of 30 hops:

1 <1 ms <1 ms <1 ms RT-AX55-8DC0 [192.168.50.1]

2 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-221.cust.bredband2.com [89.160.92.221]

3 7 ms 7 ms 7 ms 89-160-92-218.cust.bredband2.com [89.160.92.218]

4 14 ms 14 ms 14 ms 100.64.50.14

5 14 ms 13 ms 13 ms 100.64.50.15

6 14 ms 14 ms 14 ms 82-209-167-22.cust.bredband2.com [82.209.167.22]

7 22 ms 22 ms 22 ms 185-166-234-151.swedishhost.se [185.166.234.151]