Trafikförsäkringsföreningen kräver 720kr för något jag inte kan rå för

Hej!

I Torsdags kväll, alltså den 29e September var jag ner till GBG och köpte en bil av en herre ganska sent på kvällen. Vi skrev papper osv och skickade in, inga konstigheter. På Fredagen försökte jag teckna en försäkring via Länsförsäkringarnas hemsida men det stod då "Fordonet kan inte försäkras på webben – Vi kan inte ge en prisuppgift för det här fordonet på webben. Fyll i dina uppgifter så kontaktar vi dig."

Så jag fyllde i mina uppgifter men de ringde inte upp på Fredagen utan det blev på Måndagen istället. Tecknade försäkringen och var ändå nöjd.

Igår får jag ett brev från dessa stollar, alltså Trafikförsäkringsföreningen. De kräver nu 720kr för att bilen varit påställd men ej försäkrad från 29e September till den 2a Oktober. Det är ju helt jävla orimligt.

Kan jag göra något åt det här? Vem kontaktar jag?

Har så klart ringt dem och de sa bara att jag ska prata med mitt försäkringsbolag(?!) för det är de som har ansvaret........

Vänligen,

Jimmy