technicolor tg799vac extreme under 100 mb?

hej sweclockers. Jag bor i ett två våningshus där jag har en fiberfördelaren på väggen sedan går en lång cat6 kabel till en router som enheter är kopplade till på nedervåningen för att sen grenas vidare via en lång cat 6 kabel till övervåningen där jag också har enheter kopplade för bästa trådlösa koppling. När jag testar min speldator som är kopplad till routern på övervåningen så kommer jag aldrig över 100 mb fast jag betalar för 250 mb. När jag tar min laptop kopplar den direkt i den röda porten på tjänstefördelaren får jag ut 250 mb men så fort något kabelvis kopplas in restriktivas hastigheten till 100 mb. Är det dom gula portarna på routern som bara har en kapacitet på 100 mb? för går jag inte på routern via gatewayen säger den 100 mb på alla gula portar. isf hur är tanken man ska kunna grena vidare? mvh martin